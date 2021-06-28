Antalya’da kayıp yeni mezun doktor aranıyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik, halasından evine gitmek için çıkıp bir daha dönmedi. Aile, yeni mezun doktorun hayatından endişe duyuyor…

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi’nde bulunan halasının evinden 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında çıkan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik (24), kendi evine dönmedi.

Durumdan şüphelenen ailesi, gideceği güzergahları kontrol etti.

MEZUNİYET BALOSUNA DA GİTMEDİ

Yapılan kontrollerde bir ize rastlanmadı. Bunun üzerine aile Sakarya Polis Merkezi’ne giderek şikayette bulundu.

Öte yandan genç kızın dün yapılan mezuniyet balosuna da gitmediği öğrenildi.

"ADETA SIRRA KADEM BASTI"

Ablasının hayatından endişe ettiklerini belirten ve aynı okulda okuyan kardeşi Mehmet Altıngeyik, “Ben kaçırıldığından şüpheleniyorum. Sıradan bir yürüyüş esnasında kayboldu. Umarım bulunur. Hiçbir yerde iz yok. Polisler de uğraşıyor. Halamlara ziyarete gidiyorduk. Oradan yaya olarak eve dönerken, bir anda ortadan kayboldu. Adeta sırra kadem bastı. Hiçbir problem yoktu. Ben kendisinin kaybolacağını düşünmüyorum. Umarım hayattadır. Hayatından endişe duyuyorum. Yanında hiçbir şey yoktu. Cep telefonu, cüzdanı bizdeydi. Yakın mesafeydi. Her yere başvuru yaptık.” dedi.

"BELKİ DE ÖLMEK ÜZEREDİR"

Ablasının mezuniyet balosuna dahi gitmediğini belirten genç, “Mezuniyet balosuna dahi gidemedi. Neden bir insan kaçırılsın? Umarım öyle bir şey olmamıştır. Aklıma başka bir şey getirmemeye çalışıyorum. Kameralara falan baktık. Bir sonuca varamadık. Hayatının baharında bir insan belki de ölmek üzeredir. Araştırılsın bulunsun.” diye konuştu.