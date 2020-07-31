Antalya'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Motosikletle tavuk almaya giden genç, cipin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Serdar Kurt’un kullandığı plakasız motosiklet , Çavuşköy kavşağına geldiğinde, aynı istikamette seyir halindeki Sacit Çetiner’in kullandığı DW-433-NJ plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Serdar Kurt’un olay yerinde duran kalbi kaza anında aracıyla olay yerinden geçmekte olan bir doktor ve 112 sağlık ekibinin müdahalesiyle çalıştırılarak hayata döndürüldü.

Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Serdar Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.





TAVUK ALMAK İÇİN MOTOSİKLETİYLE YOLA ÇIKMIŞTI

Serdar Kurt’un (25) eşiyle birlikte Evrenseki’de bir muz serasında çalıştığı, ayrıca tavuk hobisi olduğu ve tavukçulukla ilgilendiği, kaza sırasında da Çavuşköy mahallesindeki bir arkadaşından tavuk almak için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.

Diğer taraftan, yol kenarında bulunan otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karanlık olmasına rağmen, motosikletin kavşağı biraz geçtikten sonra durduğu, kısa süre beklediği ve dikkatsiz bir şekilde yolun sağından sol tarafa kavşağa yöneldiği sırada otomobilin çarparak sürüklendiği görüldü.

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAYI ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLDU

Almanya’dan tatilini geçirmek üzere eşiyle birlikte Manavgat’a gelen otomobil sürücüsü Sacit Çetiner, sol şeritten giderken motosikletin aniden yolun sağından sol tarafa hareket ettiğini belirterek “Ters yönden gelip yolu kesti , ne yapıyor bu diye bağırarak fren yaptım sola kırdım ama çarptım çok üzgünüm, yolu dikine kesti.Benim işim bu zaten sürücü kursu hocasıyım ama kurtaramadım” diye konuştu.

Kaza sonrası sürücü Sacit Çetiner ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



