Antalya'da kaza can aldı: Hamile kadın bebeğini kaybetti Alkollü sürücünün kaldırama çarparak şarampole yuvarlandığı araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. 37 haftalık hamile kadının da bebeğini kaybettiği öğrenildi.

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DHA

Alkollü araç kullanma bir kez daha can aldı...

Felaketin gerçekleştiği adres bu kez Antalya'nın Kepez ilçesi oldu.

Akşam saatlerinde büyük bir kaza meydana geldi.

Şarampole yuvarlandı

Umut Acer hakimiyetindeki araç, kaldırama çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı.

Korkunç kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İki kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Ali Erdemir ve Fatıma Zehra Özdil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Umut Acer ve Keziban Nur Acer ise hastaneye kaldırıldı.

Bebeğini kaybetti

37 haftalık hamile olan Keziban Nur Acer, tüm müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

0,94 promil alkollü ortaya çıktı

Polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Umut Acer'in 0,94 promil alkollü olduğu belirlendi.

Daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine süresiz el konulduğu ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)