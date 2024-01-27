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Antalya'da kaza kanlı bitti: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da kaza kanlı bitti: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Motosiklet sürücüsüne arkadan çarparak korkunç bir şekilde ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü, kaza sonrası ekiplerin yaptığı alkol kontrolünde 1.07 promil alkollü olduğu tespit edildi.