Antalya'da feci bir kaza yaşandı.
Manavgat ilçesinden Alanya'ya doğru yola çıkan bir otomobil kullanan Batuhan K., aynı istikamette yol alan Ali Yıldız'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı.
Hayatını kaybetti
Çarpmanın etkisiyle Yıldız, motosikletten fırlayıp çelik bariyerlerin arasına düşerek olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Büyük hasar alan otomobil ise 120-130 metre gittikten sonra durabildi.
Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alkollü olduğu tespit edildi
Kaza sonrası ekiplerin yaptığı alkol kontrolünde otomobil sürücüsünün 1.07 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü Batuhan K., motosikletin ters şeritten gelerek kendi aracına çarptığını iddia etti.
Kapanan yol trafiğe açıldı
Yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapanan yol, araçların ve Ali Yıldız’ın cansız bedeninin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Ali Yıldız’ın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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