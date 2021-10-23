Üç aracın karıştığı kazanın ardından araçtakiler arasında "Geber terbiyesiz" şeklinde ifadelerin kullanıldığı tartışma yaşandı.

Antalya'da dün gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Muratpaşa'da Deniz mahallesine bağlı Konyaaltı caddesinde meydana gelen kazada, Cumhuriyet Meydanı istikametinde seyir halinde olan Ersin Ç. kontrolündeki otomobil ile yine aynı yöne seyir halinde olan Sezai D. idaresindeki otomobil çarpıştı.

KAZANIN ARDINDAN TARTIŞMA

Çarpışmanın etkisiyle Ersin Ç. önce yol üzerinde bulunan trafik direğine, sonra da Cumhuriyet Meydanı'ndan Konyaaltı caddesi istikametinde seyir halinde olan Leyla Ö. idaresindeki otomobile çarptıktan sonra takla attı. Üç aracın karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı.

"GEBER TERBİYESİZ"

Kazadan sonra takla atan aracın çarptığı diğer araçtaki yolculardan biri, kazaya sebebiyet veren araç sürücüsüne ve arkadaşlarına “geber terbiyesiz” diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine aracın sürücüsü ise “Git konuşma, yaşından başından utan bayansan bayanlığını bil.” şeklinde cevap verdi.

Antalya'da kaza sonrası tartışma çıktı ViDEO

TARTIŞMAYI POLİS SONLANDIRDI

Polisin iki tarafı sakinleştirme çabası sürerken, sürücü “Yaşlıysa yaşlı, beddua etmesin. Terbiyesize bak.” ifadelerini kullandı.

Tarafların tartışması, polis ekiplerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.