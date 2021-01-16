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    Antalya'da kaza sonrası tartıştıkları motosiklet sürücüsünü dövdüler

    Serik'te bir grup, motosiklet sürücüsünü yerde sürükleyip tekmeledi.
    • İHA
    • 16.01.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 15:43
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    Antalya'da kaza sonrası tartıştıkları motosiklet sürücüsünü dövdüler

    Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

    Motosiklet sürücüsü ile kamyonet, ufak çapta maddi hasarın meydana geldiği trafik kazasına karıştı.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DARBEDİLDİ

    Araçta bulunanlar ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada yere yatırılan motosiklet sürücüsü, araçtaki 2 kişi ve sonradan kavgaya katılan bir kişi tarafından darbedildi.

    YERDE SÜRÜKLENDİ

    Öfkeli grup, tekmelediği motosiklet sürücüsünü yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga sonrası, kamyonetteki kişiler olay yerinden uzaklaştı.

    Antalya'da kaza sonrası tartıştıkları motosiklet sürücüsünü dövdüler ViDEO

    KAVGA ANI KAMERADA

    İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, darbedilen sürücüye yardımcı oldu. Motosiklet sürücüsü, sağlık kontrolünün ardından ekip otosuyla ifade için polis merkezine götürüldü.

    Kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya da kaza sonrası tartıştıkları motosiklet sürücüsünü dövdüler #1

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