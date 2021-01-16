Antalya'da kaza sonrası tartıştıkları motosiklet sürücüsünü dövdüler

Serik'te bir grup, motosiklet sürücüsünü yerde sürükleyip tekmeledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü ile kamyonet, ufak çapta maddi hasarın meydana geldiği trafik kazasına karıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DARBEDİLDİ

Araçta bulunanlar ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada yere yatırılan motosiklet sürücüsü, araçtaki 2 kişi ve sonradan kavgaya katılan bir kişi tarafından darbedildi.

YERDE SÜRÜKLENDİ

Öfkeli grup, tekmelediği motosiklet sürücüsünü yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga sonrası, kamyonetteki kişiler olay yerinden uzaklaştı.

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KAVGA ANI KAMERADA

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, darbedilen sürücüye yardımcı oldu. Motosiklet sürücüsü, sağlık kontrolünün ardından ekip otosuyla ifade için polis merkezine götürüldü.

Kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.