Antalya'da kaza süsü verilen cinayeti jandarma çözdü

Manavgat'ta kıskançlık nedeniyle işlenen ve kaza süsü verilen cinayet jandarmanın detaylı araştırması ile ortaya çıkartıldı.

Antalya'da gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Sarılar Mahallesi 1110 sokakta bir aracın dereye düştüğü ihbarı, sağlık ekiplerini ve jandarmayı harekete geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yol kenarında bulunan dere yatağına düşmüş vaziyetteki ticari aracın içerisinde bir kişi bulunduğunu, özel hastaneye kaldırılan ve adının Hüseyin Serdar Şahin (37) şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öldürüp kaza süsü verdi

DHA'nın haberine göre olayın meydana geldiği bölgede araştırmalar yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, detaylı kamera araştırmaları ve incelemeler sonucunda olayın trafik kazası olmadığı, Hüseyin Serdar Şahin’in kaza öncesinde öldürüldüğünü ve kaza süsü verilmeye çalışıldığını belirledi.

Saklandığı evde yakalandı

Hüseyin Serdar Şahin'in cüzdanında bulunan Z. B. isimli kadına ait bankamatik kartından yola çıkan ekipler, Z. B.'nin Hüseyin Serdar Şahin'in kız arkadaşı olduğunu belirledi.

Z. B. ile yapılan görüşmede, Z.B.'nin dini nikâhlı eşi olan Alparslan Ç. ile Hüseyin Serdar Şahin arasında husumet bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden Alparslan Ç.'yi Sarılar Mahallesi’nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Kıskançlık cinayeti

Alparslan Ç., Sarılar Jandarma Karakolundaki sorgulamasında Hüseyin Serdar Şahin’i dini nikâhlı eşi Z. B. ile birlikte olmasından dolayı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Suç aletinin bulunması için olay yerine götürülen ve yer göstermesi yapılan Alparslan Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.