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    Antalya'da kaza: Turistler camları kırıp otobüsten atladı

    Turist taşıyan tur firması otobüsü bariyerlere çarpması sonucu aracın kapıları açılmayınca turistler camı kırarak can havliyle kendilerini dışarıya attılar. O anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 16:55
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    Antalya'da kaza: Turistler camları kırıp otobüsten atladı

    Alanya’dan Antalya Havalimanına turist taşıyan tur otobüsü, Aksu üst geçidinde başka bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak durabildi.

    O anlar kameralara yansırken, kazanın gerçekleşme anını anlatan tur otobüsünün şoförü, telefonla konuşan sol taraftan gelen bir araç şoförünün kendisini sıkıştırdığını söyledi.

    CAN HAVLİYLE CAMI KIRIP ATLADILAR

    Otobüsün sağ tarafının tamamen hasar görmesi sonucu kapılar açılmayınca paniğe kapılan turistler, otobüsün camlarını kırarak kendilerini otobüsten dışarıya attılar.

    Bunun üzerine sağdaki bariyerlere çarptığını ve otobüsün sağ tarafının tamamen hasar gördüğünü, turistlerin paniğe kapılarak camları kırıp aşağıya atladıklarını ifade etti.

    Antalya'da kaza yapan otobüsün camlarını kırıp otobüsten atladılar VİDEO

    YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

    Görgü tanıklarının olayı 112 acil servisine haber vermesi sonucu bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.

    Otobüsten kendilerini dışarıya atan turistler korku dolu anlar yaşarken, yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk yardımları yapıldı.

    Antalya da kaza: Turistler camları kırıp otobüsten atladı #1

    BAŞKA ARAÇLA DEVAM ETTİLER

    Can kaybının yaşanmadığı, hafif sıyrıklarla atlatılan kazada turistler başka araçlarla havalimanına gönderildi.

    Antalya da kaza: Turistler camları kırıp otobüsten atladı #2

    Antalya da kaza: Turistler camları kırıp otobüsten atladı #3

    Antalya da kaza: Turistler camları kırıp otobüsten atladı #4

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    Antalya da kaza: Turistler camları kırıp otobüsten atladı #12

    Antalya da kaza: Turistler camları kırıp otobüsten atladı #13

    Antalya da kaza: Turistler camları kırıp otobüsten atladı #14

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