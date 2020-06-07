Antalya'da kaza yapan alkollü sürücü olay yerinden kaçtı

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Sollama sırasında bir otomobile çarptıktan sonra kaçan sürücü, 300 metre ileride yeniden kaza yapınca yakayı ele verdi.

Antalya'nın Sorgun Mahallesi'nde, Osman A. yönetimindeki 07 VB 338 plakalı otomobil, sollama yaptığı sırada önce yol kenarında bulunan çalılıklara girdi ardından da Mustafa Korkut’a ait olan otomobile çarptı.

Çarptıktan sonra yolda savrulan otomobilin sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

ARACI ÇEKİCİYE YÜKLETİRKEN YAKALANDI

Kazayı gören diğer araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın gerçekleştiği yerden yaklaşık 250 metre ileride, bir otomobilin çekiciye yüklenerek götürüldüğünü belirledi.

Çekiciyi durduran trafik ekibi, kaza yapıp kaçan otomobil olduğunu otomobilin ilk kazanın ardından kaçmak isterken kaldırıma çarptığını ve arka tekerlerinin bu çarpma sonucu koptuğunu belirledi.

144 PROMİL ALKOL ÇIKTI

Trafik ekibi eşliğinde olay yerine getirilen otomobil sürücüsü olay yerindeki jandarmalara teslim edildi. Kaza yaparak kaçan ve diğer otomobile çarptığını fark etmediğini söyleyen otomobil sürücüsü Osman A.’nın 144 promil alkollü olduğu belirlendi.

Şahsın ehliyetine 6 aylığına el konulurken, otomobili de bağlanarak yediemin otoparkına teslim edildi.