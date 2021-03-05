Antalya'da kaza yapan araç köprüde asılı kaldı

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Naras Köprüsü korkuluklarına çarparak köprüde asılı kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sadettin Özen’in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Naras Köprüsü girişindeki trafik tabelalarına, ardından da demir korkuluklara çarptı.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Köprünün korkuluklarında asılı kalan ve Naras Çayı'na düşmekten son anda kurtulan otomobilin ön tamponu çaya düşerken, sürücüsü Sadettin Özen ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

"BAŞKA ARAÇ SIKIŞTIRDI"

Araç sürücüsü Sadettin Özen, eşiyle birlikte Alanya’dan geldiğini, sigortacısına uğrayıp aracının sigortasını yaptırdığını belirterek, “Sigortayı yaptırdıktan sonra evime gidiyordum. Naras Köprüsü girişinde sağımdan gelen vişne rengi bir otomobil beni sıkıştırdı ve köprünün korkuluklarına çarptım. Eşim yerinden fırlayıp kucağıma geldi. Allahtan kimsenin burnu bile kanamadı.” dedi.





















