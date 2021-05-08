Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta çarpışan iki araç sulama kanalına uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi’ndeki bir kontrolsüz kavşakta meydana gelen olayda,. Alpay Ç, idaresindeki ticari araç ile Karaöz Mahallesinden ilçe merkezine seyir halindeki Hasan Ü’nün kullandığı otomobil çarpıştı.

Araçlar, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki sulama kanalına uçarken, ticari aracın altında kalan otomobilin sürücüsü Hasan Ü, yaralı olarak kurtarıldı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Hasan Ü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif yaralı atlatan Alpay Ç, ve araçta yolcu olarak bulunan babası Alaaddin Ç, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kazanın ardından yapılan kontrollerde her iki araçta bulunanların sokağa çıkma izni bulunurken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anı yakındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da kaza yapan araçlar sulama kanalına uçtu VİDEO