Kamyonetin, motosikletteki baba ve 8 yaşındaki kıza çarpması sonucu yaralanan minik Azra, babasına sarılarak kendisini bırakmaması için gözyaşı döktü.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde, Abdullah Tüzün yönetimindeki 07 FJA 96 plakalı kapalı kasa kamyonet, Ömer Sütçü’nün kullandığı 07 LRC 27 plakalı motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜYLE KIZI YARALANDI

Kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ömer Sütçü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kızı Azra Sütçü yaralandı.

Kazanın ardından vatandaşlar tarafından yol kenarına alınan Azra, acı içerisinde ağlarken bir an bile babasının kucağından inmedi.

Antalya'da kaza yapan baba ve kızı yaralandı ViDEO

"BABA SAKIN GİTME"

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Azra, ambulansta da feryatlarını sürdürdü.

Azra, babasına sıkı sıkı sarılarak kendisini bırakmaması için gözyaşı döktü. Küçük Azra'nın "Baba sakın bir yere gitme" dediği anlar ise dikkat çekti.

Sağlık ekibinin korkmaması için yaptığı uyarılara kulak asmayan minik Azra, babasının ambulansa binerek kendisini kucağına almasının ardından ağlamayı bıraktı.

"ÖNLEM ALMALARI GEREKİYOR"

Olay yerindeki vatandaşlar, kavşakta kazasız gün geçmediğini belirterek “Haftada en az 3-4 tane kaza meydana geliyor. Birçoğunda yaralanan insanlar oluyor. Yetkililer acilen buraya hız kes yaparak kazaların en aza indirilmesini sağlamalıdır. Burada önlem almak için mutlaka birilerinin ölmesi beklenmemelidir.” şeklinde konuştular.