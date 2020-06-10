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- Antalya'da kaza yapan babasının başından ayrılmadı
Antalya'da kaza yapan babasının başından ayrılmadı
- DHA
- 10.06.2020 - 11:15
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi'nde, Ercan Altay yönetimindeki 07 HB 739 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Gizem Ö.'nün kullandığı 07 AJS 125 plakalı otomobil ile çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada motosiklet sürücüsü Altay, yola düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü Gizem Ö. ise gözyaşlarına boğuldu. Kaza haberini alıp yakınları ile olay yerine gelen Altay'ın oğlu Can Altay, babasının başından bir an olsun ayrılmadı.
Altay'ın yakınları ise Gizem Ö.'ye tepki gösterdi. Tepki üzerine Gizem Ö., yanındaki kişiyle ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü.
Antalya'da kaza yapan babasının başından ayrılmadı
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin cep telefonuyla görüntülemek için birbiriyle yarıştığı kazada vücudunda kırıklar oluşan Ercan Altay, ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.