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    Antalya'da kaza yapan babasının başından ayrılmadı

    Bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, yola savrularak yaralanırken kazayı haber alıp gelen oğlu, babasını bir an yalnız bırakmadı.
    • DHA
    • 10.06.2020 - 11:15
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    Antalya'da kaza yapan babasının başından ayrılmadı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi'nde, Ercan Altay yönetimindeki 07 HB 739 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Gizem Ö.'nün kullandığı 07 AJS 125 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

    Kazada motosiklet sürücüsü Altay, yola düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü Gizem Ö. ise gözyaşlarına boğuldu. Kaza haberini alıp yakınları ile olay yerine gelen Altay'ın oğlu Can Altay, babasının başından bir an olsun ayrılmadı.

    Altay'ın yakınları ise Gizem Ö.'ye tepki gösterdi. Tepki üzerine Gizem Ö., yanındaki kişiyle ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

    Antalya'da kaza yapan babasının başından ayrılmadı

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerin cep telefonuyla görüntülemek için birbiriyle yarıştığı kazada vücudunda kırıklar oluşan Ercan Altay, ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

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