Manavgat'ta iki aracın çarpıştığı kaza sonrası yaralandıklarını iddia edip karşı tarafı suçlayan karı-koca, kendilerini görüntüleyen gazetecileri küçük çocuklarını yere atıp öldürmekle tehdit etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Antalya-Manavgat D-400 karayolunda, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Mehmet Beşir A.'nın kullandığı otomobil ile Side istikametinden Çakalderesi istikametine gitmekte olan Hüseyin B.'nin kullandığı ticari araç çarpıştı.

Araçlarda büyük hasar meydana gelirken, kazada kimsenin burnu bile kanamadı.

Kazanın ardından Mehmet Beşir A.'nın kullandığı otomobilden 2 erkek, 1 kadın ve 3 çocuk inerken, bir çift diğer aracın sürücüsü Hüseyin B.'ye saldırdı.

E.D. ve S.D. adlı karı koca, olay yerine gelen basın mensuplarına da tehditler savurdu.

"ÇEKMEYİN ÇOCUĞU ÖLDÜRÜRÜM"

Basın mensuplarına çekim yapmamalarını söyleyen S.D., “Şu kameramana söyle çekmesin. Bak bu çocuğu öldürürüm. Kendimi öldürürüm.“ diyerek tehdit etti.

Ellerine ne geçtiyse gazetecilerin üzerine fırlatan çift, hakaretler savurdu.

Kucağındaki küçük çocuğu eliyle başının üzerine kaldıran kadın, karşı tarafın kırmızı ışıkta geçtiğini, kendilerinin hiçbir suçlarının olmadığını, aracı yaptıracak paralarının olmadığını belirterek, güvenlik güçlerini ve basın mensuplarını çocuğu yere atmakla tehdit etti.

Antalya'da kaza yapan çift, olay çıkarıp gazetecilere tehditler savurdu VİDEO





UZUN SÜRE DİRENDİLER

E.D. ve S.D. jandarma ve trafik ekipleri tarafından sakinleştirilemeyince olay yerine gelen takviye ekipler, şahısları uzun süre direnmelerinin ardından jandarma aracına aldı.

İlk başta olay yerine gelen sağlık ekiplerine bir şeyleri olmadığını söyleyen E.D., yaşananların ardından kazada yaralandığını belirterek ambulansa bindi.

E.D. ile birlikte oğlu olduğunu söylediği 10 yaşındaki erkek çocuk da ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.