Dolar
7.7414
0.2603%
Euro
9.0934
0.4107%
Altın
1896.29
0.5594%
Borsa
1149.92
0.4086%
G. Altın
472.601
1.195%
Bitcoin
84086.81
1.0906%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Antalya'da kaza yapan çocuğun ailesi korona korkusuyla müdahale istemedi

    Bisikletiyle giderken yol kenarında park halinde duran ticari araca çarpıp, yaralanan gencin ailesi, koronavirüs bulaşacağı korkusuyla müdahaleye karşı çıktı.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 13:35
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 13:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da kaza yapan çocuğun ailesi korona korkusuyla müdahale istemedi

    Yusuf Kaan Uysal, kullandığı bisikletle Antalya’nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi Çarşamba Pazarı yakınlarındaki yol kenarında park halindeki 07 LFU 98 plakalı ticari araca arkadan çarptı.

    Uysal başını aracın arka camına vurarak yaralanırken, aracın camı ise parçalandı.

    SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALE ETMESİNE İZİN VERMEDİLER

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf Kaan Uysal'a ambulansta müdahale ettiği sırada, haberi alarak olay yerine gelen anne ve babası, koronavirüs bulaşacağı korkusuyla ambulansta müdahaleye izin vermek istemedi.

    Antalya da kaza yapan çocuğun ailesi korona korkusuyla müdahale istemedi #1

    AİLE AMBULANSTAN İNDİRDİ

    Aile çocuklarını ambulanstan indirirken, sağlık görevlileri kendilerini ikna etmeye çalıştı. Yapılan görüşmenin ardından aile ikna edildi. Yeniden ambulansa bindirilen Yusuf Kaan Uysal, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Antalya da kaza yapan çocuğun ailesi korona korkusuyla müdahale istemedi #2

    Antalya da kaza yapan çocuğun ailesi korona korkusuyla müdahale istemedi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir