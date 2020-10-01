Antalya'da kaza yapan çocuğun ailesi korona korkusuyla müdahale istemedi

Bisikletiyle giderken yol kenarında park halinde duran ticari araca çarpıp, yaralanan gencin ailesi, koronavirüs bulaşacağı korkusuyla müdahaleye karşı çıktı.

Yusuf Kaan Uysal, kullandığı bisikletle Antalya’nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi Çarşamba Pazarı yakınlarındaki yol kenarında park halindeki 07 LFU 98 plakalı ticari araca arkadan çarptı.

Uysal başını aracın arka camına vurarak yaralanırken, aracın camı ise parçalandı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALE ETMESİNE İZİN VERMEDİLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf Kaan Uysal'a ambulansta müdahale ettiği sırada, haberi alarak olay yerine gelen anne ve babası, koronavirüs bulaşacağı korkusuyla ambulansta müdahaleye izin vermek istemedi.

AİLE AMBULANSTAN İNDİRDİ

Aile çocuklarını ambulanstan indirirken, sağlık görevlileri kendilerini ikna etmeye çalıştı. Yapılan görüşmenin ardından aile ikna edildi. Yeniden ambulansa bindirilen Yusuf Kaan Uysal, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.