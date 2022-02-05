Kontrolsüz kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin, yol kenarındaki iş yerine girdiği anlar kameraya yansıdı.

Saat 10.30 sıralarında Antalya'daki Yeniköy Mahallesi’nde kontrolsüz kavşakta trafik kazası meydana geldi.

Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki Mehmet Çelik'in kullandığı 07 AYG 27 plakalı otomobille Kanal Caddesi'nden gelen Emre Özdemir yönetimindeki 26 EK 790 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan 07 AYG 27 plakalı otomobil, yol kenarındaki emlak ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren iş yerine girdi.

KAZA ANI KAMERADA

Aracın iş yerine giriş anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında iş yerinde bulunan bir kadın çalışanın yaşadığı korku ve telaş da görüntülere yansıdı.

ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada iş yerinde ve araçta zarar oluştu.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından araç çekiciyle çıkarıldı.

Antalya'da kaza yapan otomobil, iş yerine girdi VİDEO































