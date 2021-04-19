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- Antalya’da kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Antalya’da kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, portakal bahçesinin istinat duvarına çarparak duvarda askıda kaldı. Sürücü, aracı da bırakıp olay yerinden kaçtı.
- İHA
- 19.04.2021 - 16:28
- Güncelleme : 19.04.2021 - 16:31
Antalya’nın Manavgat ilçesi Titreyengöl Caddesi üzerinde Sorgun istikametine seyreden bir sürücü, Herdford Caddesi kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, yolun sağındaki kaldırıma çıktı.
Portakal bahçesinin istinat duvarı ve tel örgüsünü yıkıp askıda kaldı.
Kazanın ardından sürücü, aracı da bırakıp olay yerinden kaçtı.
ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU
Araç, yediemin otoparkına götürülmek üzere kaldırıldı.
Kaldırma çalışmaları sırasında, aracın içinden düşen siyah poşet içinde alkol şişeleri olduğu görüldü.