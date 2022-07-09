Rukiye Gören'in aracına çarpan Ukrayna uyruklu Fedorishcheva Yana, polise zor anlar yaşattı. 200 promil alkollü olan kadın, o anları cep telefonuyla video kaydı aldı ve gazetecilere de poz verdi.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki D400 karayolu üzerinde Ukrayna uyruklu Fedorishcheva Yana otomobili ile seyir halinde ilerliyordu.

Ukraynalı sürücü, bir anda Rukiye Gören yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kaza nedeniyle araçtaki Rukiye Gören'in annesi Tülin Tozal fenalaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olayın yaşandığı yere emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri fenalaşan Tülin Tozal’ı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Ukraynalı kadın araçtan inmedi

Diğer yandan gerekli kontrollerin yapılması için polis ekipleri, Fedorishcheva Yana’nın araçtan inmesini istedi.

Ukraynalı kadın için polis ekipleri dakikalarca dil dökerken otomobilinden inmeme konusunda ısrarlı olan turist, zorluk çıkarmaya devam etti. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edilirken uyarılara kulak asmayan kadın turist, aynı zamanda cep telefonuyla da video kaydı aldı.

Antalya'da kaza yapan Ukraynalı sürücü poz verdi

Turist sürücü gazetecilere poz verdi

Polis ekipleri kadın turiste bu davranışları sonucunda yaşayabileceği durumları anlatırken umursamaması dikkatlerden kaçmazken kadının gazetecilere poz vermesi pes dedirtti.





Kadının 200 promil alkollü olduğu tespit edildi



Kadını güçlükle araçtan çıkartan polis ekipleri, turisti gözaltına alarak sağlık raporu için hastaneye götürdü.

İHA'nın haberine göre; yapılan kontrollerde kadın turistin 200 promil alkollü olduğu belirlendi.