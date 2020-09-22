Üst geçitte virajı alamayarak bariyerlere çarpan yunus timindeki bir polis ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Antalya Mevlana Kavşağı üst geçidinde virajı alamayarak kontrolden çıkan yunus timini taşıyan motosiklet, bariyerlere çarptı.

Saat 00:30 sıralarında meydana gelen kazada 28 yaşındaki polis memuru Onur Küçük, ağır yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

Ağır yaralı polis olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da kaza yapan yunus timindeki polis şehit oldu İZLE

KAZA ANI KAMERADA

Polisin şehit olduğu kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde yunus polisinin solundaki yön levhasına temas etmesi ve arkadaki polisin yere düşmesi yer aldı.

Sürücünün ise bir kaç metre sonra ileride güçlükle motosikletinin hakimiyetini sağlayıp durabildiği görüldü.

CENAZESİ KONYA’YA GÖNDERİLECEK

Polislerin hastaneye akın ettiği kaza sonrası Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'da hastaneye geldi.

Eşi de polis olan Onur Küçük'ün cenazesi İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderilecek.