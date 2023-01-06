Antalya'da kaza yaptığı motosikletini bırakmak istemedi

Antalya'da kaza yaptığı motosikletini bırakmak istemedi

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlattırken, kaza yaptığı motosikletini güvenli bölgeye bırakmadan ambulansa binmedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Murat Y. idaresindeki otomobil, seyir halindeki Alaattin U. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Bunun yanı sıra olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosikletini bırakmadı

Yaşadığı kazaya rağmen motosikletini sahipsiz şekilde bırakıp gitmek istemeyen sürücü, telefonla aradığı bir kişiye bilgi verip gelmesini istedi.

Motosikletinin de son kontrolünü yapan sürücü, kendisini bekleyen ambulansa bindi.

O anlar kayıt altına alındı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Park halindeki araçlar yolu kapattı

İHA'nın haberine göre, ayrıca yol kenarında ve kaldırımda park halindeki araçların, kaza yapan araçların birbirlerini görmesini engellediği görüldü.