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    Antalya'da kaza yaptığı motosikletini bırakmak istemedi

    Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlattırken, kaza yaptığı motosikletini güvenli bölgeye bırakmadan ambulansa binmedi.
    • 06.01.2023 - 11:48
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    Antalya'da kaza yaptığı motosikletini bırakmak istemedi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde Murat Y. idaresindeki otomobil, seyir halindeki Alaattin U. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

    Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

    Bunun yanı sıra olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Motosikletini bırakmadı

    Yaşadığı kazaya rağmen motosikletini sahipsiz şekilde bırakıp gitmek istemeyen sürücü, telefonla aradığı bir kişiye bilgi verip gelmesini istedi.

    Motosikletinin de son kontrolünü yapan sürücü, kendisini bekleyen ambulansa bindi.

    O anlar kayıt altına alındı

    Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Park halindeki araçlar yolu kapattı

    İHA'nın haberine göre, ayrıca yol kenarında ve kaldırımda park halindeki araçların, kaza yapan araçların birbirlerini görmesini engellediği görüldü.

    Antalya da kaza yaptığı motosikletini bırakmak istemedi #1

    Antalya da kaza yaptığı motosikletini bırakmak istemedi #2

    Antalya da kaza yaptığı motosikletini bırakmak istemedi #3

    Antalya da kaza yaptığı motosikletini bırakmak istemedi #4


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