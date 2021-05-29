Antalya’da kaza yerinden kaçan sürücüyü aracının farları yakalattı

Karşıya geçmek isteyen kadına, kamyonet çarptı. Kadın kaza sonrası hayatını kaybederken, kaçan sürücüyü aracının farları ele verdi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nden taksiye binen Aylin Şentürk, Burdur'un Bucak ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı'na geldiğinde ise taksiden indi.

Şentürk yol kenarında kısa süre oturduktan sonra, karşıya geçmek istedi.

O sırada, yolda seyir halinde olan araç Şentürk’e çarptı.

Şentürk kazanın şiddeti ile ağır yaralanırken, sürücü hızla bölgeden uzaklaştı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şentürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Bölgedeki 130 güvenlik kamerası görüntüsü mercek altına alındı. Görgü tanıklarının ifadeleri alındı.

2 gün boyunca kazanın meydana geldiği Akdeniz Bulvarı'nda seyir halindeki araçların kaza öncesi ve sonrası görüntüleri incelendi.

TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Bölgeden geçen aracın, kazanın olduğu dakikalardan önce iki farının da açık olduğu, bir süre sonra ise farlarından birinin kapandığı tespit edilince bu araç üzerinde yoğunlaşıldı.

Şüpheli siyah kamyonet. ilçeye bağlı Çıplaklı Mahallesi TOKİ yerleşkesi yanındaki çalılık alanda, üzeri bezle örtülü olarak terk edilmiş buldu.

İTİRAF ETTİ

Plaka üzerinden aracın sahibi olduğunu tespit edilen M.E., gözaltına alındı.

M.E., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde kazayı itiraf etti. Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.