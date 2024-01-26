Antalya'da kazadan kaçan yakınının adını polislere vermedi Motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından motosiklet sürücüsü ortadan kayboldu. Olay yerine gelen kişinin yakını ise sürücünün ismini polislere vermedi. Savunması da, "Kaza yaptığımda bana yardım etmediniz" oldu.

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İHA

Antalya'da dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Yaya geçidinden geçen Zeynep Kaya’nın kullandığı elektrikli bisiklete, sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarptı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü, trafik ekipleri gelmeden olay yerinden ayrılarak izini kaybettirdi.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Zeynep K. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan 2 küçük çocuğu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakını olay yerine geldi

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünü belirlemek için çaba harcadı.

Olay yerindeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün kazanın ardından telefonla yakınını aradığını, kadının gelmesinin ardından motosikleti yolun karşısına geçirdikten sonra ortadan kaybolduğunu belirtti.

'Ben kaza yaptığımda yardımcı olmadınız' savunması

Motosiklet sürücüsünün telefonla arayıp olay yerine çağırdığı iddia edilen kadın, trafik polislerine zor anlar yaşattı.

Trafik polislerinin, “Motosiklet sürücüsünün ismi nedir?” sorusu karşısında kendisinin de 1 ay önce Sanayi Köprülü kavşakta kaza yaptığını, kendisine kimse yardımcı olmadığı için kendisinin de trafik polislerine yardımcı olmayacağını belirtti.

Ekip arabasından indirildi

Polislerin ısrarına rağmen motosiklet sürücüsünün ve kendisinin ismini söylemeyen kadın, polise bilgi vermek zorunda olmadığını söylerken, trafik ekibi tarafından olay yerine polis ekibi çağrıldı.

Polisler tarafından karakola götürülmek üzere ekip otosuna alınan kadın bir süre sonra ekip otosundan indirilirken, olay yerinden uzaklaştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)