Antalya'da kazadan kurtulan alkollü sürücü, koronavirüs dersi verdi

Alkollü halde direksiyon başına geçen sürücü, yoldan çıkarak takla attı. Kazayı yara almadan atlatan şahıs, alkolün etkisi ile koronavirüsün bir 'tezgah' olduğunu iddia etti.

Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Serkan A.’nın kullandığı otomobil, Side Kemer Caddesi'ne dönmek isterken önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atıp ters dönen otomobil hurdaya döndü. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Türkiye ve Almanya olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunan Serkan A.’nın, 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan bin 300 TL para cezası uygulanan Serkan A.'nın sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

Ayrıca, jandarma tarafından da sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

ELLERİNİ AÇARAK DUA ETTİ

Trafik ekiplerinin ehliyetine 6 aylığına el konulduğunu, 1.300 TL para cezası yazıldığını söylemesi üzerine Serkan A., “Başım gözüm üstüne. Benim vatanıma, milletime, bayrağıma feda olsun. Cezayı da yarın sabah erkenden gidip öderim.” dedi.

Ellerini açıp dua eden Serkan A., duasını "Allah günahlarımızı affetsin." diyerek tamamladı.

"BİZE ÇİP TAKACAKLAR"

Görüntü alan basın mensubuna "Seni öpmek istiyorum." diyen Serkan A., basın mensubunun "Koronavirüs var, mesafeli olalım." demesi üzerine “Koranavirüs çakmadır. Yeni sistem, yönetim ve yeni kural. Çip artı siyah para. 10 sene sonra her şeyi açıklayacaklar. Şu an başta Fransa ve Hollanda olmak üzere Avrupa’da büyük sıkıntı var. İnsanlar sokağa çıkıp bağırıyor, gösteri yapıyor. Sadece Almanya’da insanlar her şeyi kabulleniyor ve sokağa çıkmıyor. Çip ve siyah paranın ardından yeni dünya kuralı gelecek. Ben her şeyi biliyorum. Dünyadaki tüm canlılar kontrol altına alınmak isteniyor. Arılara dahi çip takılıyor. Senin, benim, tüm milletimizin üzerine çip koyacaklar. Her şeyimizi kontrol altına alacaklar. 2 bin lira maaş alan bir kişi parasının tamamını harcamazsa kalan parayı devlet geri isteyecek”. diye konuştu.