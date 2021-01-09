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    Antalya’da Kazakistan uyruklu genç kızın ormanda cesedi bulundu

    7 aydır kayıp olan Kazakistan uyruklu genç kızın cesedi, ormanlık alanda ağaçta asılı bulundu. Kızının cesedini teşhis eden anne, gözyaşlarına boğuldu.
    • DHA
    • 09.01.2021 - 16:36
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    Antalya’da Kazakistan uyruklu genç kızın ormanda cesedi bulundu

    Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde annesi Saltanat Orynbayeva ve kardeşleriyle birlikte yaşayan Arailym Orynbayeva (22), 8 Mayıs günü annesiyle tartıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, evden çıktıktan sonra cep telefonunu kapattı.

    Son olarak Sarısu bölgesindeki ormanlık alana doğru giderken görülen Orynbayeva'dan bir daha haber alınamadı.

    UZUN SÜRE ARANDI

    Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aramayı bırakmadı.

    AKUT ve beraberinde AFAD ile ormanda uzun süre arama yapan ekipler bir sonuç alamadı.

    Genç kızın son olarak gittiği yerleri cep telefonu sinyallerinden belirleyen polis, bu sabah saatlerinde yine Sarısu bölgesi Anltınyaka Yolu üzerindeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

    Antalya’da Kazakistan uyruklu genç kızın ormanda cesedi bulundu #1

    AĞAÇTA ASILI BULUNDU

    AFAD ekiplerinin dahil olduğu arama çalışmalarına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

    Ormanlık alanda arama yapan polis, Arailym Orynbayeva'nın cansız bedenini bir ağaçta asılı buldu.

    Genç kızın intihar ettiği üzerinde durulurken, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya’da Kazakistan uyruklu genç kızın ormanda cesedi bulundu #2

    KIZINI TEŞHİS ETTİKTEN SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Cinayet bürosu ekipleri, annesi Saltanat Orynbayeva'yı teşhis için morga çağırdı.

    Kısa sürede Adli Tıp Kurumu morgunun önüne gelen Orynbayeva, içeriye girmeden önce "İnşallah kızım değildir" diye dua etti.

    Kızının cesedini teşhis eden Kazak anne, gözyaşları içerisinde dışarıya çıktı. Saltanat Orynbayeva'yı yanındaki arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı.

    Antalya’da Kazakistan uyruklu genç kızın ormanda cesedi bulundu #3

    Antalya’da Kazakistan uyruklu genç kızın ormanda cesedi bulundu #4

    Antalya’da Kazakistan uyruklu genç kızın ormanda cesedi bulundu #5

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