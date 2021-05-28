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Antalya'da kazayı yara almadan atlatınca, 'Neredeyim' dedi

Antalya'da kazayı yara almadan atlatınca, 'Neredeyim' dedi

Taklalar atan otomobilin sürücüsü Hazım Kaya, kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Sağlık ekiplerine "Ben neredeyim" diye soran Kaya, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.