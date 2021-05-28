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    Antalya'da kazayı yara almadan atlatınca, 'Neredeyim' dedi

    Taklalar atan otomobilin sürücüsü Hazım Kaya, kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Sağlık ekiplerine "Ben neredeyim" diye soran Kaya, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
    • DHA
    • 28.05.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 16:02
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    Antalya'da kazayı yara almadan atlatınca, 'Neredeyim' dedi

    Saat 11.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

    07 AAD 867 plakalı otomobille Antalya'ya gelmek üzere yola çıkan Hazım Kaya, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıktı.

    ARAÇTAN İTFAİYE ÇIKARDI

    Taklalar atan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan emniyet kemeri takılı Kaya, durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

    "BEN NEREDEYİM"

    Kazada burnu bile kanamayan Kaya, ambulansa alındığı sırada "Ben neredeyim?" diye sordu.

    İlk müdahalesi ambulansta yapılan Kaya, tedbir amaçlı hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Jandarma ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya da kazayı yara almadan atlatınca, Neredeyim dedi #1

    Antalya da kazayı yara almadan atlatınca, Neredeyim dedi #2

    Antalya da kazayı yara almadan atlatınca, Neredeyim dedi #3

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