4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen kedi telef oldu. Kediyi kurtaran genç kız gözyaşlarına boğulurken, mahsur kalan yaşlı kadını ise itfaiye kurtardı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2827 Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın ikinci kat dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 11.00 sıralarında apartmandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kedileri kurtardı

Ekipler hızla söndürme çalışması başlatırken; yangın sırasında o evde bulunan lise öğrencisi Azra T., kendisiyle birlikte "Şanslı" ve "Miya" adlı 2 kediyi de kurtardı.

Ancak dumandan etkilenen kedilerden “Miya” telef oldu.

Diğer kedi "Şanslı" ise veterinere götürülerek, tedavi altına alındı.

Antalya'da kedisi yangında telef olan genç kız gözyaşlarına boğuldu VİDEO

Telef olan kedi için hüngür hüngür ağladı

Acı ölümle sarsılan ve gözyaşlarını tutamayan Azra T.’yi, yakınları sakinleştirdi.

Bu arada telef olan kedinin komşular tarafından yakındaki bir bahçeye gömüldüğü belirtildi.

Öte yandan yoğun dumanın apartman içine dolması nedeniyle apartman sakinleri, hızlı şekilde tahliye edildi.

İtfaiye ekibi, yaşlı kadını balkona çıkardı

4’üncü katta kapısını açamayan ve içeride mahsur kalan 82 yaşındaki Arzu Kaçar'ın evine giren itfaiye ekibi, kadını yangının ulaşmadığı balkona çıkarmayı başardı.

Yaşlı kadının balkona çıktığı anı, bina sakinleri endişeli gözlerle izledi.

Yarım saatte söndürüldü

Kaçar’ın durumunun iyi olduğu gözlenirken, itfaiye yangını yarım saatte söndürdü.

İHA’nın haberine göre ev kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle dış cephenin zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangın esnasında yanındaki çocukla birlikte bahçeye inmeyi başaran Hanife Akçay, “İçerideyken bir ses geldi, ben asansörde kalanların olduğunu zannettim. Elektrikler kesilmişti. Bir baktım ikinci katta yangın çıkmış. Yanımdaki çocuğu aldım hemen bahçeye indim. Yoğun duman vardı, son katta mahsur kalan nineyi itfaiye kurtardı.” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.