Antalya'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan genç ölü bulundu

Tek yaşadığı evde yerde hareketsiz bir şekilde bulunan 25 yaşındaki Muhammet Halil B.'nin ölüm haberi, annesini sarstı.

Antalya'da 3 gündür kendisine ulaşılamayan Muhammet Halil B.'den ölüm haberi geldi.

Öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3867 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairede meydana gelen olayda yalnız yaşayan oğlu Muhammet Halil B.'den 3 gündür haber alamadığını belirten annesi Özgül Öztürk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

İhbarın ardından harekete geçen polis, sağlık ekipleri ile birlikte eve geldi. Kapıyı açıp içeri giren ekipler, 25 yaşındaki Muhammet Halil B.'yi hareketsiz yatarken buldu.

ANNESİNİN SÖZLERİ

Yapılan kontrolde, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, soruşturma başlatırken, Muhammet Halil B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğu belirtilen gencin annesi Özgül Öztürk, gözyaşı dökerek, "Ben oğlum ne yapıyor, diye düşünürken ölmüş." dedi.