Antalya'da kendisini yaralayan eşi tahliye olan kadın: Korkuyorum

Antalya'da kendisini aldattığını öğrenince ayrılmak isteyen dini nikahlı eşi Gizem Çalışkan’ı, döner bıçağıyla 9 yerinden yaralayan şahıs, 5 ay sonra tahliye edildi.

Antalya'da yaşayan makyaj uzmanı ve dövme sanatçısı 31 yaşındaki Gizem Çiçekalan, 2017 yılında aynı iş yerinde çalıştığı 43 yaşındaki B.K. ile dini nikah yaptıktan sonra birlikte yaşamaya başladı.

Önceki evliliğinden bir çocuğu olan Çiçekalan'ın, bu birlikteliğinden de 1 çocuğu oldu.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI ÖĞRENDİ

Bebek doğduktan sonra eşi B.K.'nin suç dosyasının kabarık ve ertelenen cezaları olduğunu öğrenen Gizem Çiçekalan, bu konuyu gizlediği için B.K. ile tartıştı.

İddiaya göre uyuşturucu madde kullanan B.K.'nin uyuşturucuyu da bırakmasını isteyen Çiçekalan, bu yüzden birkaç kez şiddet gördü.

ALDATILINCA AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

3 yıl boyunca zaman zaman kısa süreli ayrılıklar yaşayan çiftten Gizem Çiçekalan, B.K.'nin bir kadınla beraberliği olduğunu ve evleneceklerini öğrendi. B.K. ile görüşen Çiçekalan, ayrılmak istediğini, bir daha görüşmek için bile olsa kendisini aramamasını söyledi.

B.K.'nin itirazıyla tartışma büyüyünce çift polis merkezine gitti. B.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. B.K., haziran ayında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan Gizem Çiçekalan'ın evine gelerek, konuşmak istedi. Korkup evden kaçan Çiçekalan, polis merkezine sığındı.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Şikayet üzerine uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalanan B.K., polis merkezine getirildi. Şikayetin ardından Çiçekalan polis merkezinden ayrılıp evine döndü. B.K. ise sigara içme bahanesiyle çıktığı polis merkezinden hızla Çiçekalan'ın evine gelerek, kapının önüne çıkan kadına, döner bıçağıyla saldırdı. Yüzünün iki yerinde, sol el parmakları, kolu, dirseği olmak üzere vücudunda 9 derin kesik oluşan Çiçekalan, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

TUTUKLANDIKTAN 5 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Çiçekalan yoğun bakımda tedaviye alınırken saldırgan B.K. ise yakalanıp, tutuklandı. B.K., 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra hakkında açılan davanın üçüncü duruşmasında tahliye edildi. Ayrıca sanık B.K. hakkında, yurt dışı yasağı, her pazartesi ve perşembe polis merkezine giderek imza vermesi ve Çiçekalan'ın evinin 300 metre yakınına kadar yaklaşmaması kararı verildi.

"KORKUDAN UYUYAMADIM, ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Tahliye kararı verildiği gece korkudan uyuyamadığını ve sesini yeteri kadar duyuramadığını söyleyen Gizem Çiçekalan, "2 çocuğumla birlikte can güvenliğimiz yok. Bu insanın hak ettiği yerde olması lazım. Ondan bir çocuğum var görmek için gelecek ve istemediğim şeyler olacak. 'Zaten hayatım yanacak, yarım kalan işimi bitireyim onu yok edeyim' diye düşünüp beni öldürecek. Kişilik ve karakter olarak onu çok iyi tanıyorum. Ölmek istemiyorum." dedi.

Gizem Çiçekalan, saldırı sonrası sol el parmaklarını da kullanamadığını sözlerine ekledi.





















