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    Antalya'da keskin dişli müren balığını elleriyle besledi

    Konyaaltı'nda dalış yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen müren balığını, dondurulmuş hamsiyle besledi.
    • 22.08.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 12:57
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    Antalya'da keskin dişli müren balığını elleriyle besledi

    Antalya’da su altı dalışı yapan, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı açıklarında dalış gerçekleştirdi.

    Su altı dalışları ve çektiği görüntülerle bilinen Mehmet Gökoğlu, kayalık alanda Müren balığıyla karşılaştı.

    Müreni besledi

    Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yanında getirdiği 3 tane dondurulmuş hamsi balığını eliyle müren balığına verdi.

    Saldırganlığı ve keskin dişleriyle bilinen müren balığı, kendisine sunulan ziyafeti geri çevirmeyerek hamsileri yedi.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; o anlar ise su altı kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Antalya'da keskin dişli müren balığını elleriyle besledi


    Antalya da keskin dişli müren balığını elleriyle besledi #1

    Antalya da keskin dişli müren balığını elleriyle besledi #2

    Antalya da keskin dişli müren balığını elleriyle besledi #3

    Antalya da keskin dişli müren balığını elleriyle besledi #4


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