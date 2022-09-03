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    Antalya’da, Kıbrıs’a geldik diye bırakılıp kıyıya yüzen 15 kaçak göçmen yakalandı

    Kıbrıs diye Antalya sahiline bırakılıp şambrelle kıyıya kadar yüzen Suriyeli 15 kaçak göçmen, polis tarafından yakalandı.
    • 03.09.2022 - 10:55
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    Antalya’da, Kıbrıs’a geldik diye bırakılıp kıyıya yüzen 15 kaçak göçmen yakalandı

    Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Pazarcı Mahallesi Selinus Sahili'nde bugün saat 05.00 sıralarında, bir grubun şambrelle yüzerek sahile ulaşmaya çalıştığını görüldü.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzerek kıyıya çıkamaya çalışan şahsı fark eden polis ekipleri, şahsı sahile çıkardı.

    Denizde 2 saat kaldığını söyledi

    DHA’nın haberine göre; Suriye uyruklu kaçak göçmen, polise beraberindeki 14 kişiyle Kıbrıs'a gitmek için yola çıktıklarını, kaptanın Kıbrıs kıyılarına geldiklerini belirterek kendilerine şambrel verdiğini ve 2 saat denizde kaldığını belirtti.

    Kaçak göçmen hastaneye kaldırılırken, asilde yapılan aramalarda şambreller bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis de ilçede göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Önce hastaneye, sonra emniyete götürüldüler

    Ekipler 14 göçmeni Pazarcı Mahallesi Karadağ mevkisinde yakaladı. Suriyeli kaçak göçmenler, sağlık kontrolü için hastaneye ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Antalya’da, Kıbrıs’a geldik diye bırakılıp kıyıya yüzen 15 kaçak göçmen yakalandı #1

    Antalya’da, Kıbrıs’a geldik diye bırakılıp kıyıya yüzen 15 kaçak göçmen yakalandı #2

    Antalya’da, Kıbrıs’a geldik diye bırakılıp kıyıya yüzen 15 kaçak göçmen yakalandı #3

    Antalya’da, Kıbrıs’a geldik diye bırakılıp kıyıya yüzen 15 kaçak göçmen yakalandı #4

    Antalya’da, Kıbrıs’a geldik diye bırakılıp kıyıya yüzen 15 kaçak göçmen yakalandı #5


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