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    Antalya'da kilitlemeyi unuttuğu aracından para çalan hırsız yakalandı

    3 çocuğuyla Almanya'dan gelen Serhat Bulut'un kilitlemeyi unuttuğu otomobilinden 5 bin euro çalan Abdullah Ö. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 17:31
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    Antalya'da kilitlemeyi unuttuğu aracından para çalan hırsız yakalandı

    Almanya'da 15 gün önce eşini kaybeden Türk asıllı Alman vatandaşı Serhat Bulut, 3 çocuğunu yanına alıp yerleşmek için Antalya'ya geldi.

    Burada gün boyu çocuklarının özel işlemleriyle uğraşan Bulut, gece saatlerinde evine geldi. Bulut, içinde 5 bin euro ve pasaportlarının bulunduğu bel çantasını otomobilin bagaj kısmında bıraktı.

    ARACINI KİLİTLEMEYİ UNUTTU, BADAJDAKİ ÇANTASI ÇALINDI

    Aracını kilitlemeyi unutan Serhat Bulut, sabah çantasını bagajda göremeyince çalındığını fark etti. Polise şikayetçi olan Bulut, hırsız ya da hırsızların bulunmasını istedi.

    Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Abdullah Ö.'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

    TUTUKLANDI

    Operasyon düzenleyen ekipler, Abdullah Ö.'yü evinde gözaltına aldı. Evdeki aramada kredi kartları, kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Abdullah Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Antalya da kilitlemeyi unuttuğu aracından para çalan hırsız yakalandı #1


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