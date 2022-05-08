Antalya'da, kiracılarını taahhütnameye sonradan eklediği tarihle çıkarmaya çalıştı

Tarih kısmı boş bırakılan taahhütname ev sahibi tarafından doldurularak çıkarılmaya çalışılan Fırat çifti, avukatları aracılığıyla şikayette bulundu.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, evlenmeden 1 ay önce ev kiralayan Zeynep-Özgür Fırat çifti, imzaladıkları kira sözleşmesi nedeniyle ev sahibi ile karşıya karşıya geldi.

Zeynep Fırat’ın evlenmeden önceki soyadı Olgun ile imzaladığı sözleşmede, tarih kısmı da boş bırakıldı.

Şubat ayında daire sahibi ile görüşen çift, Zeynep Fırat'ın önceki evliliğinden 2 çocuğuyla birlikte evde oturmaya devam edeceklerini belirtti.

Çift, sözleşmede yazdığı gibi yüzde 15 zam yaparak ev sahibi ile anlaştı.

“Oğlum nişanlanıyor, evi boşaltın”

DHA’nın haberine göre; ev sahibi, 2 ay zamlı kiralarını yatıran çifte nisan ayında “Oğlum nişanlanıyor, evi boşaltın.” dedi.

Fırat çifti, ev sahibine sözleşmeyi yeni imzaladıklarını ve çıkmayacaklarını söyledi.

Dairenin boşaltılması için icraya gitti

Ev sahibi, olumsuz yanıtın ardından Zeynep Fırat'ın imzaladığı ancak tarih kısmı boş bırakılan tahliye taahhütnamesini devreye sokarak dairenin boşaltılması için icraya gitti.

Eve gelen tahliye emrinde Zeynep Fırat, evi kiralarken önceki soyadıyla imzaladığı tahliye taahhütnamesine 14 Nisan tarihinin eklendiğini gördü.

Tahliye emrine avukatları aracılığı ile itiraz eden çift, evrakta sahtecilik iddiasıyla şikayetçi olacaklarını ifade etti.

"Sanki yakın tarihte imzalamışım gibi tarih kısmını kendileri doldurmuş”

Zeynep Fırat, yaşadıkları olaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

"1 sene geçtiğinde ev sahibi eşimi arayarak 'Yüzde 15 kira artışını kabul ediyorsanız, oturmaya devam edin' dedi. Biz de bu artışı kabul ettik ve şubat ayında sözleşmemiz yenilendi. Aradan 2 ay geçtikten sonra ev sahibi tekrar arayarak 'Oğlum nişanlandı, evimi boşaltın' dedi. Biz de sözleşmemizi yeni güncellediğimiz ve yasal haklarına başvurması gerektiğini söyledik. Bunun üzerine evimize benim eski soyadımla icra dosyası geldi. Evi tutarken imzaladığım tahliye taahhütnamesini devreye sokmuşlar. O zaman bu belgeyi imzaladım ama tarih kısmı boş bırakılmıştı. Benim eski soyadımla bir evrak geliyor ama sanki yakın tarihte imzalamışım gibi tarih kısmını kendileri doldurmuş. Biz de avukatımızla bu konuyu konuştuk ve icra durdurma için başvuruda bulunduk.

Evrakta eski soyadım gözüküyor. Bahsedilen tarihlerde biz ne ev sahibiyle ne emlakçıyla görüştük. Zaten soyadım değiştiği için bu soyadını kullanarak imza atamam. Tarihi istedikleri gibi doldurmuşlar.”

“Bizim başımıza gelen Antalya'da, şu an çok kişinin başına geliyor”

Gelen icra emrine itiraz ettiklerini ve kararı durdurduklarını söyleyen Özgür Fırat ise şu ifadeleri kullandı:

“Bizim başımıza gelen Antalya'da, şu an çok kişinin başına geliyor. Tahliye taahhütnamesini ev sahipleri ve emlakçılar, tarih kısmını boş bırakarak imzalatıyor. İnsanları bu şekilde evden çıkarmaya çalışıyorlar. Bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmasını istiyoruz.”

“Tahliye taahhütnamelerinin hiçbir geçerliliği yoktur”

Kiracıların haklarının, kira artışlarının, tahliye konularının kanunlarla belirlendiğini belirten Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise Antalya'daki usulsüzlükler nedeniyle yerel halkın sıkıntı yaşamaya başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tahliye taahhütnamelerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Kanun burada kiracını durumunu, ne şekilde zamların yapılacağını belirtmiştir. Savcılık, geçtiğimiz günlerde bu konuyu reddetti. Bu artık bir gelenek haline gelmiş. Herkes bir taahhütname alıyor ancak geçersizdir. Kiracıların 5 yıl hakları var. 5 yıl içerisinde kanunun belirlediği oranın dışında kira artışı yapılamaz.”

“Bu artışlara dur demek zorundayız”

Bu konularda kanunların geçerli olduğunu vurgulayan Gündüz, "Tüketicilerimiz bu konularda rahat olsun. Ev sahibi kiracıyı huzursuz ediyorsa; kiracılar da onları huzursuz edebilir. Bu artışlara dur demek zorundayız. Kiracımız bu durumda bir şey yapmayacak. Karşı taraf dava açacak. Olay mahkemeye intikal ettiğinde zaten reddedilecektir. Kanun ne diyorsa odur." ifadelerini kullandı.

