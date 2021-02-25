Antalya'da kireç kuyusunda erkek cesedi bulundu

Boş arazide bulunan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, boş arazide bulunan kireç kuyusu içinde bir erkeğin hareketsiz yattığı fark edildi.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yapılan kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya’da etrafı duvarlarla örülü boş arazide erkek cesedi bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Yanında enjektör bulunan ceset, inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.