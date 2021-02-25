Euro
8.8215
1.09%
Dolar
7.2119
0.59%
Altın
412.72
-0.7%
Borsa
1.492
0.63%
Bitcoin
369.034
2.58%
EXEN Coin
16.61
-0.89%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Antalya'da kireç kuyusunda erkek cesedi bulundu

    Boş arazide bulunan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 25.02.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 17:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da kireç kuyusunda erkek cesedi bulundu

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, boş arazide bulunan kireç kuyusu içinde bir erkeğin hareketsiz yattığı fark edildi.

    Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yapılan kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Antalya’da etrafı duvarlarla örülü boş arazide erkek cesedi bulundu

    OTOPSİ YAPILACAK

    Yanında enjektör bulunan ceset, inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Antalya da kireç kuyusunda erkek cesedi bulundu #1

    Antalya da kireç kuyusunda erkek cesedi bulundu #2

    Antalya da kireç kuyusunda erkek cesedi bulundu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir