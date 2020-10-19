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    Antalya'da Kırgızistanlı 2 kişi, sahte dolar ve uyuşturucu ile yakalandı

    Antalya polisinin yaptığı operasyonda, bir araçta yapılan aramada sahte 4 bin 400 dolar ile yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet ecstasy hap ele geçirilirken, Kırgızistanlı 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 01:25
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    Antalya'da Kırgızistanlı 2 kişi, sahte dolar ve uyuşturucu ile yakalandı

    Antalya Emniyet Müdürlüğü haber merkezine gelen, 2 kişinin sahte para taşıdığı ve piyasaya sürdüğü ihbarını değerlendiren polis ekipleri, 07 AJG 382 plakalı otomobili takibe aldı.

    SERİK'TE TAKİBE ALINDILAR

    Antalya'nın Serik ilçesinden itibaren takip altına alınan otomobil, Sarısu Tünektepe istikametinden kent merkezine doğru seyir halindeyken Antalya Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri tarafından 100. Yıl Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nda durduruldu.

    Antalya da Kırgızistanlı 2 kişi, sahte dolar ve uyuşturucu ile yakalandı #1

    4 BİN 400 SAHTE DOLAR VE UYUŞTURUCU

    Ekipler, araç içerisinde bulunan Kırgızistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına alındı. Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada ise şüphelilere ait çantada 44 adet sahte 100 ABD doları, yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet ecstasy hap ele geçirdi.

    Antalya da Kırgızistanlı 2 kişi, sahte dolar ve uyuşturucu ile yakalandı #2

    Polis ekipleri paraya el koyarken, Kırgızistan uyruklu 2 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Antalya da Kırgızistanlı 2 kişi, sahte dolar ve uyuşturucu ile yakalandı #3

    Antalya da Kırgızistanlı 2 kişi, sahte dolar ve uyuşturucu ile yakalandı #4

    Antalya da Kırgızistanlı 2 kişi, sahte dolar ve uyuşturucu ile yakalandı #5

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