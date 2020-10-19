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Antalya'da Kırgızistanlı 2 kişi, sahte dolar ve uyuşturucu ile yakalandı

Antalya'da Kırgızistanlı 2 kişi, sahte dolar ve uyuşturucu ile yakalandı

Antalya polisinin yaptığı operasyonda, bir araçta yapılan aramada sahte 4 bin 400 dolar ile yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet ecstasy hap ele geçirilirken, Kırgızistanlı 2 kişi gözaltına alındı.