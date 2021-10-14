Euro
10.641
0.92%
Dolar
9.1547
0.85%
Altın
527.95
0.84%
Borsa
1.417
0.26%
Bitcoin
523.498
4.86%
EXEN Coin
21.26
-3.49%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Antalya’da Kırgızistanlı genç, 7’nci kattan düştü

    Muratpaşa ilçesine tatil için gelen Kırgızistanlı Aman T., apartmanın 7’nci katından düşerek beton zemine çakıldı. Aman T., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da Kırgızistanlı genç, 7’nci kattan düştü

    Antalya’ya tatil için gelen Kırgızistanlı Aman T. isimli şahıs, arkadaşları ile kaldığı Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Yenerulusoy Bulvarı üzerindeki apartmanın 7’nci katından düştü.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Aman T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Aman T.’nin ağır yaralandığı belirtildi.

    Antalya’da Kırgızistanlı genç, 7’nci kattan düştü VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan Aman T.’nin düşme anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde beton zemine sert bir düşüş yapan Aman T.’nin, önce yere ardından apartmanın duvarına kafası çarptığı anlar yer aldı.

    Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

    Antalya’da Kırgızistanlı genç, 7’nci kattan düştü #1

    Antalya’da Kırgızistanlı genç, 7’nci kattan düştü #2

    Antalya’da Kırgızistanlı genç, 7’nci kattan düştü #3

    Antalya’da Kırgızistanlı genç, 7’nci kattan düştü #4

    Antalya’da Kırgızistanlı genç, 7’nci kattan düştü #5

     

    Antalya’da Kırgızistanlı genç, 7’nci kattan düştü #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir