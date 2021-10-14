- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya’da Kırgızistanlı genç, 7’nci kattan düştü
Antalya’da Kırgızistanlı genç, 7’nci kattan düştü
Muratpaşa ilçesine tatil için gelen Kırgızistanlı Aman T., apartmanın 7’nci katından düşerek beton zemine çakıldı. Aman T., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 14.10.2021 - 14:37
- Güncelleme : 14.10.2021 - 14:39
Antalya’ya tatil için gelen Kırgızistanlı Aman T. isimli şahıs, arkadaşları ile kaldığı Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Yenerulusoy Bulvarı üzerindeki apartmanın 7’nci katından düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Aman T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Aman T.’nin ağır yaralandığı belirtildi.
Antalya’da Kırgızistanlı genç, 7’nci kattan düştü VİDEO
KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan Aman T.’nin düşme anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde beton zemine sert bir düşüş yapan Aman T.’nin, önce yere ardından apartmanın duvarına kafası çarptığı anlar yer aldı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.