Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen araçtan çanta çaldı

Bir hırsız, kırmızı ışıkta bekleyen öğretmenin aracının camından çantasını çaldı. Çantayı alıp kaçan hırsız, 15 dakikada yakalandı.

Dün sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde öğretmenlik yapan ve işine gitmek üzere otomobiliyle yola çıkan Hülya Bilici, kırmızı ışıkta durduğu esnada, açık olan ön camdan çantası bir kişi tarafından çalındı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, Bilici durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

15 DAKİKADA YAKALANDI

Bölgede görev yapan ve ihbarla olay yerine gelen polis şüpheliyi bir arka sokakta 15 dakika içinde yakaladı. Polis ekipleri içinde 140 TL ve kişisel eşyaların bulunduğu çantayı eksiksiz olarak Hülya Bilici’ye teslim etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin ifade işlemlerinin ardından şüpheli C.A, adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR ÜZERİNE ARAMA YAPILIYOR

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ‘Zeytinköy’ olarak bilinen bölgede güvenlik ve asayişi sağlamak için 100 kişilik bir ekiple görev yaptığı bildirildi. 24 saat aralıksız görev yapan bu ekipler başta, şüpheli araç ve kişiler üzerinde sürekli uygulama yapıyor. Ekipler ayrıca kavşak sistemlerinde dilenci olarak para isteyen kişilere de izin vermiyor. Dönüşümlü olarak aynı ekiplerin görev yaptığı bölgede polisler, olması muhtemel, yada olan bir olaya kısa sürede ulaşıyor.



