İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 kara yolunda seyir halindeki Abdülhalim Çoban'ın kullandığı kırmızı ışık ihlali yapan tır, Karacalar Mahallesi'nden kara yoluna çıkan Turan Demir'in kullandığı otomobile çarptı.
Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yola çıkan otomobile tırın ön bölümden çarptığı anlar görüntülere yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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