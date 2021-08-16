Kırmızı ışıkta beklerken aracının ön camına, yolun yan tarafındaki inşaatta çalışan vince takılı cam parçası düşen Betül User, otomobilin camı kırılmayınca olayı yara almadan atlattı.

Antalya’da 14 Ağustos Cumartesi günü Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 75’inci Yıl Caddesi'nde, Betül User (44) idaresindeki otomobilin ön camına, yolun yanındaki inşaatta bulunan vince takılı cam düştü.

Otomobilin camının kırılmaması, büyük bir faciayı önledi. Betül User, olaydan yara almadan kurtuldu.

User, yaşadığı olay üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İnşaat firmasından şikayetçi olan User, 2007 senesinde erkek kardeşi Barış Useri’i bir iş kazasında kaybettiğini söyledi.

Betül User, kazanın kendisinin doğum gününde yaşandığını, doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken trafikte, kırmızı ışıkta beklediği sırada kazanın gerçekleştiğini ifade etti.

Antalya’da kırmızı ışıktaki otomobilin üzerine cam düştü VİDEO

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“ŞOKA GİRDİM”

Olay anında ilişkin açıklamalar yapan Betül User, şu ifadeleri kullandı:

“Bir anda korkunç bir sesle arabamın üzerine kocaman bir cam kütlenin düşmesiyle korkunç bir kaza atlattım. O anda ne olduğunu anlayamadım. Hemen arabamdan indim. Şoka uğramıştım. Etrafımdaki araçtakiler şaşkın bir ifadeyle bana bakıyordu. Ne oldu dedim. O esnada kule vinçten metrelerce yükseklikten arabamın üzerine kocaman bir cam kütlesinin düştüğünü söylediler. Şoka girdim.”





“LÜTFEN ŞİKAYETÇİ OLMAYIN, TÜM ZARARINIZI KARŞILAYACAĞIZ”

Polis ekiplerine haber verdikten sonra durumu inşaat firması yetkililerine de bildirdiğini anlatan User, “Onların kule vinçten düşen parçadan haberleri olmadığını fark ettim. Hemen o esnafa firma ve polis yetkilileri de geldi. Bana inşaat yetkililerinden biri 'Lütfen şikayetçi olmayın tüm zararınızı karşılayacağız' dediler ama benim böyle duruma hassasiyet göstermem mümkün değil. Çünkü kardeşimi 2007 tarihinde bir iş kazası nedeniyle kaybetmiş bir ablayım. Buna benim her şeyden önce vicdanım el vermez.” diye konuştu.

“İNSANLARIN HAYATI RİSKE EDİLEMEZ”

User, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Eğer bu cam patlasaydı yaşayacaklarımı aklımdan bile geçiremiyorum. Allah korudu gerçekten. Yaya, bisikletli veya motosikletli bir insan, orada olsaydı şu an o kişi ölmüştü. Böyle bir ihmaller zincirinin yol açabileceği şeylerin farkındayım. İnşaat firması gerekli önemleri almış olsaydı böyle bir kazanın olmayacağının bilincinde olan bir insanım. Yarın bir gün bu ihmaller zincirinden dolayı biri ölse ve ben bunu duysam bu vicdani sorumlulukla asla bir saniye bile yaşayamam. İnsanların hayatı riske edilmez.

“HAYAT BU KADAR UCUZ DEĞİL”

İstediğim tek şey, önlemlerin alınması ve bir insanın başına bir şey gelmemesi. Hayat bu kadar ucuz değil.”





İŞÇİLERİN KASKSIZ ÇALIŞTIĞI GÖRÜLDÜ

Firma yetkilileri, şantiye malzemelerinin taşınması için kurulan vinçlerin montajı esnasında operatörün vinci kabine değdirmesi sonucunda camın kırılarak düştüğünü söyledi.

Şantiyede vincin üzerindeki işçilerden bazılarının kasksız çalıştığı gözlendi.