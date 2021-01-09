Antalya'da kısıtlama saatinde mahalleyi ayağa kaldırıp, göz göre göre yalan söyledi

Antalya'da kısıtlama saatinde mahalleyi ayağa kaldırıp, göz göre göre yalan söyledi

Antalya’da sokak ortasında drift atan sürücü mahalleli tarafından cep telefonuyla kayda alındı, ihbar edilerek polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde sokakta bir sürücünün otomobille drift attığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bu sırada mahalleden bazı vatandaşlara, drift anını da cep telefonluyla kaydetti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Fatih Yaman'ı işlem yapılması için durdurdu.

Polis otosuna alınan Yaman, markete çıktığını, ısrarla drift yapmadığını savundu.

Antalya'da kısıtlama saatinde mahalleyi ayağa kaldırıp, göz göre göre yalan söyledi VİDEO

"SERİK'İN EN ÇOK CEZA YİYEN KİŞİSİYİM"

Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaman, "Ben söyleyeyim sen yaz. Vallahi drift atmadım, markete gitmiştim. Abiler ‘drift atıyor’ diyor ama ben drift atmıyordum. Drift görüntülerini görmek istiyorum. Suçsuz yere ceza yiyorum. Dün gece 7 bin 500 lira ceza yedim, şimdi yine yazıyorlar. Serik’in en çok ceza yiyen kişisiyim.” dedi.

Polis ekipleri, Yaman’a aralarında çevreyi rahatsız etmek, drift atmak, sokağa çıkma ihlali bulunan birçok suçtan işlem yaparak 16 bin lira para cezası uyguladı, araca da el koydu.