Antalya'da kısıtlamada drift yapan maganda kamerada

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu drift yapan sürücüye, polis ekipleri tarafından 6 bin 700 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen araç sürücüsü, hafta sonu uygulanan kısıtlamada sokağa çıkarak drift yaptı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

6 BİN 700 LİRA CEZA

Ekipler, aracın plakası ile sürücünün kimliğini tespit etti. Sokaklarda terör estiren magandaya, sokak kısıtlamasını ihlal edip can ve mal güvenliğini de tehdit ettiği gerekçesiyle 6 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Antalya'da kısıtlamada drfit yapan maganda kamerada