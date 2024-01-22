Antalya'da kıyıya vuran ceset için verilen DNA örneği kayıp genç kızla eşleşti

İstanbul'da yaşayan Osman Elmas, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Gastronomi Bölümü 1. sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu.
Antalya'ya gelen Osman Elmas, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kızının bulunması için ifade verdi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çalışma başlattı.
Üniversite içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Merve Şevval Elmas'ın izin alıp halk otobüsüne binerek Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi.
Genç kızı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.
Babanın verdiği DNA örneğiyle eşleşti
Cumartesi günü Serik ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.
Cesedin kentte 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.
Haberi alan baba Osman Elmas, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yetkililerden bilgi aldıktan sonra kızı için DNA örneği verdi.
Sahile vuran cansız bedenin DNA sonucuna göre Merve Şevval Elmas'a ait olduğu kesinleşti.
"Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu"
DNA eşleşmesi haberiyle yıkılan baba Osman Elmas, "Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse yarın götüreceğiz" dedi.
Merve'nin cenazesinin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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