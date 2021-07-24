Antalya’da kız arkadaşına halı sahada evlilik teklifi etti

Halı sahada maç yaparken sakatlanmış gibi yapan Deniz Soner İşisağ panik içinde yanına gelen 1 buçuk yıllık kız arkadaşı Derya Zorba'ya evlilik teklif etti. Teklif anları kameraya yansıdı.

Antalya’da yerel bir gazetede çalışan Deniz Soner İşisağ (31), 1 buçuk yıllık kız arkadaşı Derya Zorba (26) için halı sahada sürpriz evlenme teklifi hazırladı.

İşisağ, mesai arkadaşlarıyla organize ettiği maçta sakatlanmış numarası yaptı.

Maçı izleyen Derya Zorba, panik içinde sahaya indi. İşisağ, Derya Zorba panik halindeyken diz çökerek evlenme teklifi etti.

Derya Zorba, patlayan konfetiler eşliğinde İşisağ’ın teklifine 'evet' dedi.

Teklif anları kameralara yansıdı.

“TEKLİFİ KABUL ETMEZ DİYE DÜŞÜNMEDİM”

Deniz Soner İşisağ, “Hepsi rollerini çok iyi oynadı. Derya da beni izlemeye gelmişti. Sakatlanma numarası yapınca panikle sahanın içine girdi. Amacımız onu yanıma getirmekti.

Konfetileri patlattık ve evlenme teklif ettim. Teklifi kabul etmez diye düşünmedim, çünkü birbirimize çok aşığız.

Birçok zorluk karşısında mücadele edip ilişkimizi sürdürdük. Nihayete erdirdik. Sürprizle taçlandırdık.

İnşallah 16 Ağustos'ta nişan, Ekim ayının sonlarına doğru da düğün yapmayı düşünüyoruz. Tabi aileler son kararı verecek, inşallah onlar da desteklerini verir ve bir an önce evleniriz.” sözlerini kaydetti.

“HİÇ UNUTAMAYACAĞIM ANLARDAN BİRİ OLDU”

Derya Zorba ise yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

“Maç izliyorduk sonra herkes '112'yi arayın, buz getirin, bacağı kırıldı, sesini duydum' demeye başladı. Ben bunları duyduktan sonra çok korktum, ne yapacağımı bilemedim.

Sonra bir anda dışarı doğru getirdiler ve eğildi yüzüğü çıkarınca ikinci şoku yaşadım. Çok mutlu oldum. Hayatımda hiç unutamayacağım anlardan biri oldu. Beklemediğim bir teklifti. Halı sahada evlenme teklifi aklımın ucundan geçmezdi.

Çok mutlu oldum, unutamayacağım bir an. Aklımda aşırı büyük bir şey yoktu ama farklı bir şey yapacağından emindim. Onunla birlikte olduğum için çok mutluyum. İnşallah her şey yolunda gider bir an önce birbirimize kavuşuruz.”

Antalya’da kız arkadaşına halı sahada evlilik teklifi etti VİDEO

