Antalya'da, kız arkadaşını döven şahsa müdahale edince yüzü parçalandı

Antalya'da sokak ortasında şiddete maruz kalan kadına yardım etmek isteyen Nazif A., şüphelinin çatallı saldırısına uğradı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde kız arkadaşını döven Hakan A.'ya komşuları müdahale etmek istedi.

Hakan A.'nın sokak ortasında kız arkadaşını dövdüğünü görünce müdahale etmek isteyen Nazif A., çatallı saldırıya uğradı. Yüzünden yaralanan Nazif A.'nın yakınları da Hakan A.'ya saldırdı

GÖZALTINA ALINDI

Kız arkadaşını dövdüğü iddia edilen Hakan A., gözaltına alan polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis, pandemi kuralları gereği ekip otosunun arka koltuğuna yalnızca 2 kişi binebileceğini söylemesine rağmen Hakan A., ısrarla kız kardeşi ve dövdüğü kız arkadaşının da araca alınmasını istedi.

Kurallara uymayan Hakan A., taşkınlık yapınca kısa süreli arbede yaşanırken, polis Nazif A.'nın yüzünün yaralanmasına neden olan çatala el koydu.

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"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DIŞARIDA GEZİYOR"

Hastanede yüzüne 4 dikiş atılan, vücudunun çeşitli yerlerinde ise çizikler tespit edilen Nazif A., "Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Karakola gidip, şikayetçi oldum. Hala elini, kolunu sallayarak, dışarıda geziyor" dedi.