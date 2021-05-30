Şanlıurfa’dan ailesine yardım etmek için Antalya’ya gelen kız çocuğu, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Antalya’nın Elmalı ilçesi Çukurelma Mahallesi’nde 2 gün önce öğle saatlerinde seradan çıktığı öğrenilen sürücü H.T., traktörüyle seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde kardeşiyle el ele yürüyen kız çocuğuna çarptı.

Traktör, yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi.

Ön ve arka tekerin üzerinden geçtiği 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİ YARDIM ETMEK İÇİN GİTTİ

Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan çocuğun cenazesi memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.

İsmi Fadime olan küçük kızın, ailesinin Elmalı’da mevsimlik işçi olarak çalıştığı ve kendisinin de 2 gün önce onlara yardım etmek için geldiği öğrenildi.

Antalya’da kız çocuğu traktörün altında ezildi VİDEO

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki kardeşin yoldan yürürken arkalarından gelen traktörün 7 yaşındaki kız çocuğunu altına alarak üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

Olay sonrası yaşananlar ve ailenin feryatları da cep telefonu kamerasınca kaydedildi.