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    Antalya'da kız kardeşini döven sevgiliyi 15 yerinden bıçakladı

    Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova, kız kardeşi Dilarom Akmatova'nın erkek arkadaşı Davlet Babayev'i kardeşini dövdüğü gerekçesiyle 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
    • 21.07.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 17:48
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    Antalya'da kız kardeşini döven sevgiliyi 15 yerinden bıçakladı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi'nde  22 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dilarom Akmatova, 28 yaşındaki  ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayarak birlikte yaşadığı 25 yaşındaki erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi.

    Bunun üzerine ağabey Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti.

    Romishi Akmatova, konuşmak için Davlet Babayev'i dışarıya çağırdı.

    Ağebey, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçakladı

    Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ağabey Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

    Antalya'da kız kardeşini döven sevgiliyi 15 yerinden bıçakladı - VİDEO

    Kız kardeşin sevgilisi öldü

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

    Ağabey teslim oldu

    DHA'nın haberine göre; Romishi Akmatova ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan Akmatova’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

    Antalya da kız kardeşini döven sevgiliyi 15 yerinden bıçakladı #1

    Antalya da kız kardeşini döven sevgiliyi 15 yerinden bıçakladı #2


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