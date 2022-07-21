Antalya'da kız kardeşini döven sevgiliyi 15 yerinden bıçakladı

Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova, kız kardeşi Dilarom Akmatova'nın erkek arkadaşı Davlet Babayev'i kardeşini dövdüğü gerekçesiyle 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi'nde 22 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dilarom Akmatova, 28 yaşındaki ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayarak birlikte yaşadığı 25 yaşındaki erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi.

Bunun üzerine ağabey Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti.

Romishi Akmatova, konuşmak için Davlet Babayev'i dışarıya çağırdı.

Ağebey, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçakladı

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ağabey Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

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Kız kardeşin sevgilisi öldü

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Ağabey teslim oldu

DHA'nın haberine göre; Romishi Akmatova ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan Akmatova’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.





