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    Antalya'da kız kardeşini rahatsız eden şahsı vurdu

    Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişi, kız kardeşini rahatsız ettiği iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak yaraladı.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 19:10
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    Antalya'da kız kardeşini rahatsız eden şahsı vurdu

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde Mavikent Mahallesi Yalı Parkı’nda gece saatlerinde meydana gelen olayda kız kardeşi Ç.T.’yi, K.Ç. isimli şahsın rahatsız ettiğini öğrenen R.T., K.Ç’nin evine gidip konuşmak için parka çağırdı.

    Parkta buluşan ikili arasındaki konuşma tartışmaya döndü. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç., belindeki tabancayı çıkarıp R. T.’ye doğrultu ancak tabanca tutukluk yaptı.

    AV TÜFEĞİNİ ALIP VURDU

    Bunun üzerine otomobiline yönelen R.T. ise, av tüfeğini alıp K.Ç’yi vurdu. Silah seslerini duyan çevre sakinleri jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ekipleri ve ambulans sevki edildi.

    Ağır yaralanan K.Ç., ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. R.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Antalya da kız kardeşini rahatsız eden şahsı vurdu #1

    Antalya da kız kardeşini rahatsız eden şahsı vurdu #2


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