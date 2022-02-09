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    Antalya'da kız meselesi: 1 yaralı

    Muratpaşa ilçesinde gençlerin arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada kalçasından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 10:02
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    Antalya'da kız meselesi: 1 yaralı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gençler arasındaki kız meselesi faciaya döndü.

    Kaleiçi bölgesinde gezen Barış D. (20) ve E.U. (16) ile R.E. (17) arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gençlerden birisi, yanında taşıdığı bıçakla Barış D.’yi kalçasından yaraladı.

    KANLAR İÇİNDE KALDI

    Olay sonrası şüpheliler kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yaralı Barış D.’nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Duvarları boyuyorlardı, onları uyarınca bıçakladılar." dediği öğrenildi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Bölgede araştırma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok geçmeden şüpheli E.U. ve R.E.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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