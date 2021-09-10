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    Antalya’da kız meselesi kavgasında, pompalı tüfekle vuruldu

    Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde, kız meselesinden kavga çıktı. Kavgada Ergün B., Talat G.’yi pompalı tüfekle vurdu.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 16:46
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    Antalya’da kız meselesi kavgasında, pompalı tüfekle vuruldu

    Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde, 5 Eylül Pazar günü gece saatlerinde, 3 kişi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan Ergün B. isimli bir şahıs, aracından aldığı pompalı tüfek ile Talat G.’ye (31) ateş etti.

    Bacağından vurulan Talat G., kanlar içinde yerde kaldı.

    ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

    Ergün B. ile yeğeni Tuğrul B., Talat G.’yi bir süre araca bindirmeye çalıştı.

    Daha sonra vazgeçen şahıslar, Talat G.’yi bırakarak olay yerinden kaçtı.

    Olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Antalya’da kız meselesi kavgasında, pompalı tüfekle vuruldu #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Talat G., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Antalya’da kız meselesi kavgasında, pompalı tüfekle vuruldu VİDEO

    Antalya’da kız meselesi kavgasında, pompalı tüfekle vuruldu #2

    5 GÜN SONRA TESLİM OLDU

    Tedavi altına alınan Talat G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerden Tuğrul B. olaydan 5 gün sonra jandarmaya teslim oldu.

    Diğer şüpheli Ergün B.’yi ise arama çalışmaları devam ediyor.

    Antalya’da kız meselesi kavgasında, pompalı tüfekle vuruldu #3

    Antalya’da kız meselesi kavgasında, pompalı tüfekle vuruldu #4

    Antalya’da kız meselesi kavgasında, pompalı tüfekle vuruldu #5

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