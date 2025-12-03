Abone ol: Google News

Antalya'da kız öğrenci akranları tarafından tekme tokat dövüldü

Serik ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde kız ve erkeklerden oluşan 11 kişilik grup, bir kız öğrenciyi tekme yumruk dövdü. Genç kızın saçından sürüklendiği dehşet dolu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 15:39
  • Antalya'nın Serik ilçesindeki bir ilkokulda, 11 kişilik bir öğrenci grubu, bir kız öğrenciyi tekme ve yumrukla darbetti.
  • Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve polise iletildi.
  • Şikayet sonrası başlatılan soruşturmada öğrenciler serbest bırakılırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de konuya dair inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde akran zorbalığı 'pes' dedirtti.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi’ndeki bir ilkokulun bahçesinde 30 Kasım günü bir araya gelen 11 öğrenci, bir kız öğrenciyi tehdit edip, sonrasında darbetti.

Şiddete uğrayan öğrencinin olayı anlattığı ailesi, polise şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Polisin araştırmasında, öğrenciye şiddet uygulandığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği belirlendi.

Görüntüleri inceleyen polis, 11 öğrencinin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Çocuklar, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

YERE DÜŞÜRÜP SAÇINDAN SÜRÜKLEDİLER

Öğrencinin şiddete uğradığı anların yer aldığı görüntülerde; kız ve erkek öğrenci grubunun bir kız öğrenciyi tehdit ettikten sonra tekme ve yumruk attığı, yere düşürüp tekmeledikleri ve saçından sürüklediği anlar yer aldı.

Telefon kaydında bir erkek öğrencinin sigara içerek kavgayı izlediği, bazılarının da 'İyi vur', 'Kafasını yere çarp', 'Vurun acımayın' gibi sözleri yer aldı.

