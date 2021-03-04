Antalya'da kızı kaçırıldı diye polise giden baba, kızının gönüllü gittiğini öğrendi

Suriye uyruklu bir baba, kızı için kaçırıldığı gerekçesiyle polise başvurudu. Genç kızın evlenmek amacıyla gönüllü olarak gittiği ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Mustafa Haffar, 16 yaşındaki kızı Rima’nın kaçırıldığı iddiasıyla polis merkezine başvurdu.

Rima’nın çalıştığı poşet dükkanının sahibi, Mustafa Haffarr’dan kızını istediği, Mustafa Haffar’ın ise kızının yaşının küçük olduğunu söyleyerek reddettiği öğrenildi.

Salı sabahı işe giden Rima akşam eve gelmeyince iş yerini arayan baba, Rima’nın önceki gece kendisini isteyen kişi ile birlikte İstanbul’a gittiği cevabını aldı.

TEHDİT ETTİ

Akşam saatlerinde Haffar’ın oturduğu evin önüne gelen iş yeri sahibinin, Haffar’ı tehdit ederek, ‘istediğin yere şikayet et’ dediği öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Mustafa Haffar olay üzerine Cumhuriyet Polis Merkezine giderek kızının kaçırıldığını, hayatından endişe duyduğunu belirterek kaçıranlardan şikayetçi oldu.

AÇIKLAMA YAPTI

Mustafa Haffar, tercümanlar aracılığı ile gazetecilere açıklamada bulundu. Haffar, Manavgat’a geldiklerinde mobilya atölyesinde çalıştığını, bel fıtığı geçirdiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Tüm aile kızımın getireceği para ve hayırseverlerin desteğiyle yaşıyoruz. Önceki akşam kızımın patronu ve onun İstanbul’da çalışan bir arkadaşı bize geldiler ve kızımı istediler. Ben de kızımın yaşının küçük olduğunu, Suriye’deki aile büyüklerine danışmak, aile içerisinde istişare yapmak istediğimi söyledim.

Evimizde çay ikram ettik, konuştuk ve gittiler. Onlar gittikten sonra kızımla da konuştum, paramızın olmadığını ve düğün yapamayacağımızı söyledim.”

BOĞAZINI SIKTI

“Akşam olunca kızım eve gelmedi. Ben de kızımın eski patronunu arayarak, Rima’nın eve gelmediğini yerini bilip bilmediğini sordum.

Bir süre sonra evimizin önüne gelen işyeri sahibi benim boğazıma sarılarak tehdit etti. Bana, ‘Git istediğin yere şikayet et. Burada kanun yok, adalet yok’ dedi. Ben de karakola geldim ve şikayetçi oldum. Yetkililerden, hayatından endişe ettiğim kızımın bulunmasını istiyorum.”





TARSUS’TA BULUNDULAR

Baba Abdullah Haffar'ın şikayetçi olması üzerine polis, Rima Haffar'ın aynı iş yerinde birlikte çalıştığı bir şahıs ile evlenmek amacı ile Mersin'in Tarsus ilçesine gittiği bilgisine ulaşıldı.

Telefonla ulaşılan şüpheli şahıs, polise Rime Haffar'ın kendi rızası ile yanında olduğunu, evlenmek amacı ile Tarsus'a geldiklerini söyledi.

Rima ile şüpheli şahıs, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kendi rızaları ile birlikte evlenmek amacı ile gittiklerini bildirdi. Rime Haffar, şikayetçi olmadı.

VİDEO YAYINLADI

Olayın üzerine Rima, kendi rızasıyla gittiğini evlenmek istediğini ve çok mutlu olduğunu anlatan bir video çekip yayınladı.